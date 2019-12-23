Кредиторы сделали первый шаг к продаже Антипинского НПЗ

Предложение о введении процедуры конкурсного производства на Антипинском НПЗ должны будут утвердить накануне Нового года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Кредиторы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России — Антипинского НПЗ — определили следующий этап банкротства предприятия, который станет первым шагом к его продаже. Об этом «URA.RU» рассказал арбитражный управляющий завода.

«В ходе собрания кредиторов компании был решен основной вопрос о дальнейшем ходе банкротства Антипинского НПЗ. Принято решение ввести процедуру конкурсного производства», — сообщил агентству арбитражный управляющий Константин Сичевой. Заседание суда по введению процедуры назначено перед Новым годом — на 30 декабря. На АНПЗ информацию об этом оперативно не прокомментировали, туда направлен официальный запрос.

Антипинский НПЗ был признан банкротом 3 сентября. Его экс-директор Геннадий Лисовиченко, в отношении которого заведено два уголовных дела, скрывается от следствия за границей.

Теперь АНПЗ готовят к продаже, эту информацию агентству подтверждал основной кредитор предприятия «Сбербанк». Его представители отмечали, что продажа возможна при условии положительного решения собрания кредиторов о введении процедуры конкурсного производства. Эксперты рынка называют предполагаемым покупателем предприятия нефтяной холдинг «Лукойл».