22 декабря 2019
21 декабря 2019
20 декабря 2019
19 декабря 2019

Кредиторы сделали первый шаг к продаже Антипинского НПЗ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , оператор производственного процесса, антипинский нпз, нпз
Предложение о введении процедуры конкурсного производства на Антипинском НПЗ должны будут утвердить накануне Нового годаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Банкротство Антипинского НПЗ

Кредиторы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России — Антипинского НПЗ — определили следующий этап банкротства предприятия, который станет первым шагом к его продаже. Об этом «URA.RU» рассказал арбитражный управляющий завода.

«В ходе собрания кредиторов компании был решен основной вопрос о дальнейшем ходе банкротства Антипинского НПЗ. Принято решение ввести процедуру конкурсного производства», — сообщил агентству арбитражный управляющий Константин Сичевой. Заседание суда по введению процедуры назначено перед Новым годом — на 30 декабря. На АНПЗ информацию об этом оперативно не прокомментировали, туда направлен официальный запрос.

Антипинский НПЗ был признан банкротом 3 сентября. Его экс-директор Геннадий Лисовиченко, в отношении которого заведено два уголовных дела, скрывается от следствия за границей.

Теперь АНПЗ готовят к продаже, эту информацию агентству подтверждал основной кредитор предприятия «Сбербанк». Его представители отмечали, что продажа возможна при условии положительного решения собрания кредиторов о введении процедуры конкурсного производства. Эксперты рынка называют предполагаемым покупателем предприятия нефтяной холдинг «Лукойл».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...