В кадетский класс пригласили спецназовцев ФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН. Об этом сообщила «URA.RU» депутат Заксобрания области Ольга Мухометьярова.

«Ко мне обратились родители, которые увидели репортаж по городскому телевидению. Многие возмутились, кто-то не видит в этом ничего особенного. Но лично мне кажется, что таким образом любовь к Родине воспитать нельзя», — заявила Мухометьярова.

На видео шесть бойцов в защитном снаряжении и со щитами, перестраиваясь, наступают на воображаемую толпу. По команде офицера «Палкой снизу бей!» и «Палкой сверху бей!» они синхронно выполняют соответствующие удары. На это смотрят выстроенные вдоль стен дети.

«Силовики тюремного ведомства выполняют нужные, но все-таки очень специальные задачи. К тому же неизвестно, что вынесут из этого представления 12-летние дети. Начнут дома со скалками отрабатывать это „Сверху бей!“», — заметила «URA.RU» депутат.

В пресс-службе ГУ ФСИН пообещали дать комментарий позднее.

Видео: сюжет «Злат-ТВ»