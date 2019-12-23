В Подмосковье уснувший тракторист задавил двух рабочих

Тракторист признался в содеянном
В Подмосковье тракторист сбил насмерть двух рабочих дорожной службы. Тела мужчины и женщины были найдены в ливневом колодце.
«Рабочих задавил пожилой тракторист, который уснул за рулем машины и нечаянно нажал на педаль газа», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». После того, как водитель сбил рабочих, он испугался и скинул их тела в колодец.
Пропажу рабочих заметили на утренней пересменке. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 75-летний уроженец Пензенской области. Тракторист признался в содеянном.