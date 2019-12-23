В Подмосковье уснувший тракторист задавил двух рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Корзуновка Ачитского района Свердловской области, трактор, деревня, грабли, сельскохозяйственная техника, сельское хозяйство
Тракторист признался в содеянномФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Подмосковье тракторист сбил насмерть двух рабочих дорожной службы. Тела мужчины и женщины были найдены в ливневом колодце.

«Рабочих задавил пожилой тракторист, который уснул за рулем машины и нечаянно нажал на педаль газа», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». После того, как водитель сбил рабочих, он испугался и скинул их тела в колодец.

Пропажу рабочих заметили на утренней пересменке. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 75-летний уроженец Пензенской области. Тракторист признался в содеянном.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...