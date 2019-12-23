Нидерланды попросили у России помощи в расследовании крушения «Боинга» над Донбассом

Власти Нидерландов официально обратились к Москве с просьбой помочь в расследовании дела о крушении малазийского Boeing 777 на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
В обращении к национальному парламенту министр пояснил, что правительство «обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы на Украине». Блок уточнил, что главный законодательный орган Нидерландов будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу.
Также глава МИД выразил сожаление, что российская сторона не выполнила просьбу Нидерландов. Москва не ответила положительно на запрос прокуратуры о временном задержании подозреваемого в этом деле, жителя Донецкой области Владимира Цемаха.
Малайзийский Boeing МН17 был сбит над территорией Донбасса в июле 2014 года, в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту — 298 человек, напоминает RT. Представители Украины считают виновными ополченцев из непризнанных ДНР и ЛНР, отмечает «Национальная служба новостей». Позже международная следственная группа по установлению причин крушения обвинила Россию в причастности к инциденту. В ноябре 2019 года европейские следователи предложили бывшему командиру ПВО Донецкой народной республики Владимиру Цемаху гражданство и жилье в Голландии за предоставление сведений о крушении малазийского «Боинга».