Вдова умершего в Лондоне уральского банкира судится за имущество

Вдова банкира пытается расторгнуть договор четырехлетней давности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вдова умершего в Лондоне бывшего владельца и руководителя обанкроченного «Уралтрансбанка» Валерия Заводова обратилась с иском в арбитражный суд Свердловской области. Елена Заводова требует признать недействительным договор залога, заключенный с банком в 2015 году, сообщили «URA.RU» в арбитражном суде.

На сайте суда сказано, что истцами по делу проходят «Уральский транспортный банк» и ООО «Форест». Там же сказано, что «сторонам предложено урегулировать спор с применением примирительных процедур, в том числе процедур медиации». Первое судебное заседание назначено на 20 января 2020 года.

Центральный банк в конце 2018 года лишил «Уралтрансбанк» лицензии и добился банкротства организации. В июне Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и выводе активов кредитного учреждения. После этого банкир уехал в Лондон, где в октябре умер. Валерий Заводов возглавлял «Уралтрансбанк» 28 лет и даже признавался «банкиром года» среди региональных кредитных организаций.