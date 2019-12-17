Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях

В отношении Рамиля Шамсутдинова и других солдат были установлены неуставные отношения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Заведено уловное дело по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Об этом сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РФ „Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими“. По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими», — написал Нагиев на своей странице в Facebook.

25 октября солдат из тюменского села Вагай Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих части во время смены караула. В результате стрельбы погибли два офицера и шесть его сослуживцев. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», напоминает RT.

Ранее сообщалось, что воинская часть в Забайкалье, где произошла трагедия, будет расформирована. По данным СМИ, Шамсутдинов решился на убийство из-за издевательств и угроз сослуживцев подвергнуть его сексуальному насилию. Однако в Минобороны версию неуставных отношений опровергают и настаивают на том, что солдат пошел на этот шаг на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, сообщает «Национальная служба новостей».

Как сообщил корреспонденту «URA.RU» другой адвокат срочника Равиль Тугушев, у Шамсутдинова и других солдат забирали все деньги и заставляли вне наряда мыть туалеты. По словам тюменца, в казарме царили полутюремные порядки.