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19 декабря 2019

В Югре вынесен приговор водителю, напавшему на журналистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Мужчину признали виновным в воспрепятствовании журналистской деятельностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автомобилист, который сбил в ХМАО 80-летнюю женщину, а затем угрожал журналистам, работавшим на месте ДТП, приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщает сайт Следственного комитета по ХМАО-Югре.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел 28 августа в Нижневартовске.

Мужчина, управлявший автомобилем, сбил 80-летнюю женщину, которая получила в результате этого тяжелые повреждения. После этого автомобилист начал угрожать и нападать на съемочную группу местного телеканала «Мегаполис», которая работала на месте ДТП. Еще спустя несколько часов мужчина пришел в офис телекомпании и продолжил угрозы. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать это дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
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