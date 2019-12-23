В Югре вынесен приговор водителю, напавшему на журналистов

Автомобилист, который сбил в ХМАО 80-летнюю женщину, а затем угрожал журналистам, работавшим на месте ДТП, приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщает сайт Следственного комитета по ХМАО-Югре.
«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел 28 августа в Нижневартовске.
Мужчина, управлявший автомобилем, сбил 80-летнюю женщину, которая получила в результате этого тяжелые повреждения. После этого автомобилист начал угрожать и нападать на съемочную группу местного телеканала «Мегаполис», которая работала на месте ДТП. Еще спустя несколько часов мужчина пришел в офис телекомпании и продолжил угрозы. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать это дело.