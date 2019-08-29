Скандал из-за нападения на югорских журналистов дошел до Бастрыкина

Журналистам, которые засняли виновника ДТП на камеры, стали поступать угрозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать ситуацию с угрозами журналистам, которые сняли на видео ДТП в Югре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Быстрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства проведение процессуальной проверки по сообщению СМИ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов», — говорится в сообщении.

Ране «URA.RU» писало о том, что в Нижневартовске водитель при сдаче задним ходом сбил 80-летнюю женщину. На место выехали журналисты телеканала «Мегаполис». Водитель обрушился на корреспондентов с угрозами, а позже ворвался в офис телекомпании. Одна из очевидиц происшествия начала присылать журналистам угрозы в соцсетях. По данному факту проверку начала нижневартовская полиция.