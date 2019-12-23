Московские банки планировали оставить без работы две тысячи работников Антипинского НПЗ

Судьбу работников АНПЗ решило собрание кредиторов предприятия Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Около двух тысяч работников Антипинского НПЗ могли остаться без работы — часть кредиторов предприятия на общем собрании проголосовало за его остановку. Об этом «URA.RU» сообщил собственный источник.

«Один из вопросов, которые поднимались на собрании — сохранять ли предприятие. Ряд кредиторов проголосовали за остановку завода и роспуск коллектива», — сообщает инсайдер агентства. По его информации, это могли быть три московских банка «Абсолют», «Промсвязьбанк» и «Московский кредитный банк». Однако большинство кредиторов проголосовали за сохранение предприятия и введение процедуры конкурсного производства. «Перед голосованием внешний управляющий зачитал обращение губернатора Тюменской области Александра Моора, в котором он попросил кредиторов принять во внимание «высокие риски неблагоприятных социальных, экологических и экономических последствий в случае прекращения работы предприятия», — отметил источник.

В пресс-службе АНПЗ подтвердили, что вопрос о дальнейшей работе завода стоял в повестке собрания. Но заверили, что после введения конкурсного производства завод сохранит имеющие объемы переработки сырья и выпуска продукции. «Для самого предприятия и персонала ничего не меняется. Мы продолжаем функционировать в прежнем режиме, работать со своими партнерами, исполнять обязательства перед персоналом, региональным бюджетом, а также свои социальные обязательства», — сообщили в пресс-службе АНПЗ. А также отметили, что благодарны поддержке региональных властей. В банке «Промсвязьбанк» «URA.RU» пообещали подготовить ответ по ситуации, в «Абсолют» и «Московский кредитный банк» послан запрос.