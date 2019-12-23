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Заявивший об уходе пермский депутат Госдумы назвал «URA.RU» причины поступка

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, бурнашов алексей
Депутат Госдумы Алексей Бурнашов планирует отозвать свое заявление об сложении полномочийФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов отзовет свое заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом он лично рассказал «URA.RU», пояснив, что поступил так после общения с московскими и пермскими коллегами, а уходить он собирался из-за угроз и вымогательства.

«Мне было много звонков из думы и с родины с просьбой не горячиться. Я отзову заявление», — рассказал «URA.RU» Бурнашов. Он также удалил свой пост в Facebook, где говорил, что «в ближайшее время» собирается сложить с себя полномочия депутата Государственной думы.

Свой изначальный поступок он объяснил тем, что в его адрес поступали некие угрозы. «Это было заявление, что никто не смеет мне угрожать или вымогать», — пояснил «URA.RU» Бурнашов. Он уточнил, что решил отозвать заявление об уходе уже после того, как получил извинения от тех людей, с которыми у него сложились неприязненные отношения. От кого поступали угрозы Бурнашов говорить не стал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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