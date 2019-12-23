Медведев анонсировал завершение строительства «Северного потока — 2», несмотря на санкции США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, даже несмотря на введенные Соединенным Штатами санкции.
«По поводу „Северного потока“, я думаю, тут все понимают: мы, конечно, его достроим. И даже никаких сомнений нет, там совсем чуть-чуть осталось», — приводит РИА «Новости» слова Медеведева. По его словам, это понимают и сами власти США.
Председатель правительства пояснил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как продолжить строительство. На реализацию этого плана может понадобиться не больше нескольких месяцев. «Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту», — добавил премьер.
20 декабря, как напоминает RT, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Помимо прочего, документ включал пункты о введении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также требование от подрядчиков немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, как сообщал телеканал 360, почти сразу приостановила работу.