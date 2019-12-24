Кадыров выступил против закона о домашнем насилии и напомнил о браках с собаками в Европе

Рамзан Кадыров считает, что закон о домашнем насилии может разрушить институт семьи Фото: wikipedia.org

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что закон о домашнем насилии может разрушить институт семьи. Это, по его словам, сейчас происходит в Европе, где выходят замуж за собак и покойников. С таким заявлением политик выступил в ходе очередной пресс-конференции.

«В России есть попытки принять закон о домашнем насилии. Этим самым разрушается институт семьи. То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком», — приводит РИА «Новости» слова Кадырова.

Эта речь прозвучала в ответ на вопрос об участившихся случаях изъятия детей у родителей в Европе и возможности помощи разлученным семьям. Глава региона также заявил, что иногда виноваты сами родители и заверил, что власти помогают таким семьям и пытаются возвращать детей домой.

Ранее, как напоминает RT, Совет Федерации представил законопроект о профилактике домашнего насилия, направленный на формирование более эффективного механизма защиты прав личности. РПЦ выступила против принятия документа, аргументировав свою позицию тем, что он может ущемить граждан в их правах и уничтожит семейные ценности. Позже авторы инициативы пожаловались на угрозы, а депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ провести проверку и возбудить дело против членов православной организации «Сорок сороков». 21 декабря по всей России прошли молитвенные стояния «За семью», направленные против закона.