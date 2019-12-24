Уголовное дело о бизнес-джетах привело силовиков с обысками в главный офис таможенной службы

Обыски в таможенной службе связаны с уголовным делом о крупном мошенничестве Фото: Владимир Жабриков

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) возбуждено по статье «Мошенничество». По предварительным данным. речь может идти о попытке перевезти через границу незадекларированную валюту, о чем силовикам стало известно в ходе расследования другого дела о бизнес-джетах. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

О том, что в центральном аппарате ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях проходят обыски, стало известно 23 декабря. Подозреваемыми в деле о мошенничестве, как напоминает «Пятый канал», являются генерал-лейтенант, начальник Управления таможенного дознания Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. Также были задержаны замначальника Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Как рассказал газете «Известия» знакомый с ситуацией источник, прошедшие обыски могут быть связаны расследованием дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении экс-сотрудницы транспортной полиции в начале ноября. Речь, вероятно, идет о попытках провезти через границу незадекларированную валюту. Покровительствовала нелегальному трафику, по версии следствия, замначальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД по ЦФО Нина Сальникова, которая находится под домашним арестом.

«Преступления были выявлены в ходе расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами. Все фигуранты находятся под следствием», — сказал другой источник газеты, близкий к таможенным службам.