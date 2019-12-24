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Власти Прикамья решили, какие бизнесмены могут рассчитывать на поддержку больше других

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский бизнес электронной коммерции власти Прикамья намерены поддержать в 2020 годуФото: Анна Майорова © URA.RU
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Национальные проекты

В 2020 году власти Прикамья планируют больше внимания уделить бизнес-проектам, связанным с электронной торговлей. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Там отметили, что этому направлению в этом году уделялось недостаточно внимания.

«Нацпроект „Малое и среднее предпринимательство“ дал понимание того, что есть ряд бизнес-направлений, которые в регионе еще не получили достаточную поддержку, например, электронная торговля», — рассказали «URA.RU» в краевом минпромторге. Там отметили, что в 2020 году собираются более качественно отвечать на запросы бизнес-сообщества и следить за предпринимательскими трендами.

По данным ведомства, в этом году пермские предприниматели получили микрозаймов на сумму свыше 227 миллионов рублей. Еще на полмиллиарда рублей выдано поручительств со стороны пермских институтов поддержки предпринимателей.

«URA.RU» рассказывало, что в начале октября сменился руководитель корпорации развития малого и среднего предпринимательства Пермского края. Им стал бывший рекламщик и продавец «Мерседесов» Дмитрий Порохин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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