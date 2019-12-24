Автоэксперт объяснил, зачем меняют правила получения водительских прав

Начинающие водители смогут учиться вождению на магистралях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разрешение учиться вождению на магистралях на самом деле только поможет начинающим водителям, заявил в беседе с корреспондентом «URA.RU» автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, такие дороги гораздо безопасней обычных.

«Лучше учиться на магистралях, поскольку там есть барьеры, а скорость машин относительно друг друга минимальна, а, значит, безопасна. Причем не только для тех, кто учится, но и для тех, кто едет рядом», — пояснил Субботин.

Автоэксперт добавил, что обычные дороги как правило плохо освещены и имеют двухполосное движение со встречным потоком, а качество асфальта часто оставляет желать лучшего. Из-за отсутствия барьеров всегда есть риск, что кто-то может выехать со встречной полосы. «Магистралей стало больше и они оказались более безопасными, чем просто обычные дороги, у которых разрешенная скорость за городом 90 км/ч. На магистралях разрешенная скорость 110 км/ч, но, учитывая ненаказуемый порог, все едут 130 км/ч», — отметил эксперт.

Субботин также добавил, что введение в октябре новых правил проведения экзамена на водительские права, на самом деле не является необходимой мерой. «Большая часть людей не сдают экзамен из-за волнения», — рассказал он. Ранее «URA.RU» писало, что с начала 2020 года будет снят запрет на обучение вождению на магистралях. Также сообщалось, что в будущем могут пересмотреть всю систему обучения и подготовки к экзамену, напоминает «Национальная служба новостей».