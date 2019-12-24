Губернатор Моор объяснил, в каком случае Зауралье получит деньги от Тюмени

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Церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами Уральского федерального округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, моор александр, шумков вадим, цуканов николай
Главы Тюменской и Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве в ноябреФото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские власти пока не планируют дополнительно помогать Курганской области деньгами. Об этом заявил тюменский губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос «URA.RU» во время пресс-конференции. В ноябре главы двух регионов подписали соглашение, по которому Зауралье получило более 400 млн рублей из тюменского бюджета.

«У нас нет специального плана по дальнейшим проектам. Но если, как и в первом случае, какая-то проблема будет напрямую затрагивать интересы Тюменской области, мы будет рассматривать варианты сотрудничества», — ответил Моор.

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменские деньги пошли на строительство очистных сооружений на реке Тобол, которая протекает в двух регионах. В октябре полпред президента России в УФО Николай Цуканов обвинил курганцев в загрязнении Тобола и призвал губернаторов обеих областей решить вопрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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