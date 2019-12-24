В 2019 году доходы россиян выросли благодаря увеличению размера зарплат, пенсий и пособий. При этом в стране отмечается снижение темпов инфляции. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Третий квартал — это уже хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов, то есть всех доходов, очищенных от инфляции», — рассказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, реальные доходы жителей России выросли на три процента, их общий рост достиг 0,8%.
При этом, как отмечает первый зампредседателя российского правительства, в последние годы реальные располагаемые доходы россиян были в минусе. Реальные располагаемые доходы — это доходы населения за вычетом обязательных платежей, в том числе налогов, пересчитанные с учетом инфляции.
При этом ранее президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на то что зарплаты россиян растут, реaльные рaсполaгaемые доходы остаются прежними, передает «Национальная служба новостей». Как отметил глава государства, данный вопрос является главным нaпрaвлением рaботы прaвительствa, однако результаты, по его словам, «покa весьма скромные», сообщает RT.