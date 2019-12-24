Участник акции 27 июля отделался штрафом за бросок бутылкой в полицейских

Участник беспорядков, проходивших в Москве 27 июля, Cамариддин Раджабов признан виновным в том, что бросил бутылку в полицейского. Мещанский районный суд назначил ему штраф.
«Cамариддина Раджабова приговорили к штрафу и освободили», — сообщает РИА «Новости» В суде молодой человек признал, что бросил пластиковую бутылку, но попасть ни в кого не хотел. Ранее прокурор просил для Раджабова 3,5 года в колонии общего режима.
Мещанский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима другого участника несогласованной акции, Максима Суровцева. Несанкционированные акции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, против некоторых впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападении на представителей власти. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить превращения мирных протестов в беспорядки, передает RT.