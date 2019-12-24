Спикер Госдумы Володин требует от Польши извинений за поддержку Гитлера

Польша обязана принести извинения за высказывания своих дипломатов в конце 1930-х годов в поддержку Адольфа Гитлера и его решений о высылке евреев. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Мы многое узнали о периоде 80-летней давности, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией. Руководству Польши правильно было бы принести извинения. Все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя», — цитирует политика ТАСС. По словам председателя нижней палаты парламента, если польские власти все же решат извиниться за поддержку нацистского режима, то это с их стороны будет «честно и правильно».
Ранее президент России Владимир Путин осудил посла Польши в Германии Юзефа Липского, который хотел поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Российский лидер публично назвал его антисемитской свиньей, выступая на заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
До этого в Институте национальной памяти Польши резко раскритиковали и назвали необоснованными заявления Путина о том, что в 1939 году советские войска вошли на польскую территорию, когда ее уже не контролировало правительство страны. Это заявление горячо поддержали в польском МИДе, напоминает агентство Nation News. Несколько месяцев назад польские власти не пригласили Путина и других представителей России на памятные мероприятия по случаю очередной годовщины начала Второй мировой войны.