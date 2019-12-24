Раскрыты детали биографии польского посла, которого Путин назвал сволочью и свиньей

Посол Польши в Германии Юзеф Липский, которого президент РФ Владимир Путин публично действительно встречался с Адольфом Гитлером и восхищался его идеей о выселении евреев в Африку. Об этом рассказал журналист Александр Коляндр, ранее работавший во влиятельных западных изданиях «Би-би-си» и The Wall Street Journal.
«Никаких сенсационных документов из российских архивов не требуется для рассказывания истории о польском после, готовом ставить памятник Гитлеру в Варшаве. История эта известна более полувека. Конечно, польские „полковники“ юдофилами не были и всерьез изучали возможность насильственной или поощрительной эмиграции евреев из Польши в европейские колонии. Главным претендентом был Мадагаскар», — отметил он.
Журналист подчеркнул, что о беседе польского дипломата с Гитлером много писали историки. «Разговор, на который ссылается президент Путин, известен из первых уст, из воспоминаний польского посла в Берлине Юзефв Липского. Липски пишет о своей встрече с Гитлером 20 сентября 1938 года: „У Гитлера была идея решения еврейской проблемы с помощью эмиграции в колонии при достижении соответсвующших договоренностей с Польшей, Венгрией и, возможно, Румынией. Услышав это, я сказал, что если он найдет такое решение, то мы ему воздвигнем красивый памятник в Варшаве“. Историки приводят этот разговор как пример неверия Липского в план Гитлера и непонимания всей серьезности его антисемитской одержимости», — пояснил Коляндр.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» посла Польши в Германии в 1934—1939 годах Юзефа Липского. На расширенной коллегии Минобороны России он напомнил о том, что посол обещал памятник Адольфу Гитлеру в Варшаве за реализацию идеи выслать евреев в Африку. По мнению главы государства, «такого сорта люди», которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям.