Путин прокомментировал личное общение Сталина с Гитлером

Президент России Владимир Путин считает, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, чего не скажешь о некоторых лидерах европейских стран.
«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с (Адольфом) Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», — приводит РИА «Новости» слова Путина, произнесенные на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации.
Российский лидер также напомнил, что многие европейские государства с 1934 года создавали правовую базу для сотрудничества с нацистской Германией. Большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и подписывали документы.
Ранее, как напоминает RT, Путин осудил посла Польши в Германии Юзефа Липски, который хотел поставить памятник Гитлеру в Варшаве в 40-х годах прошлого века. Российский лидер назвал его сволочью антисемитской свиньей.