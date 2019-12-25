24 декабря 2019

Путин прокомментировал личное общение Сталина с Гитлером

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир, арктический форум
Владимир Путин обвинил европейских лидеров в договоренностях с ГитлеромФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин считает, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, чего не скажешь о некоторых лидерах европейских стран.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с (Адольфом) Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», — приводит РИА «Новости» слова Путина, произнесенные на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации.

Российский лидер также напомнил, что многие европейские государства с 1934 года создавали правовую базу для сотрудничества с нацистской Германией. Большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и подписывали документы.

Ранее, как напоминает RT, Путин осудил посла Польши в Германии Юзефа Липски, который хотел поставить памятник Гитлеру в Варшаве в 40-х годах прошлого века. Российский лидер назвал его сволочью антисемитской свиньей.

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