Россияне в месяц тратят на свой автомобиль больше, чем европейцы

Средняя стоимость владения автомобилем в России составляет около 32,2 тысячи рублей в месяц. Если сравнивать эту сумму с европейскими странами, то столько же ежемесячно тратят на свои автомобили немцы, а англичане, турки или поляки — и вовсе тратят на содержание авто еще меньше денег.
«Средневзвешенная стоимость владения автомобилем в РФ составляет 468 € в месяц, что в пересчете на рубли составляет примерно 32,2 тысячи рублей. По стоимости владения автомобилем Россия сравнялась с Германией (468 €) и почти догоняет Испанию (475 €) и Францию (500 €). Примечательно, что некоторые граждане ЕС, а именно жители Великобритании и Греции, тратят в месяц на автомобиль меньше россиян — около 460 €», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования голландской компании LesePlan.
В России в сумму в 32,2 тысячи рублей, которую граждане каждый месяц тратят на свои автомобили, входят затраты на топливо, регулярное техническое обслуживание и ремонт, страховки (каско и ОСАГО), транспортный налог, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов. Основной статьей расходов российских автолюбителей, по данным аналитиков, остается цена на бензин.
Ранее депутат Госдумы РФ от Челябинской области, справедливоросс Валерий Гартунг заявлял о том, что СР в ходе осенней сессии нижней палаты российского парламента поднимала вопрос об отмене в стране транспортного налога, однако «Единая Россия» отказалась принимать данную инициативу.