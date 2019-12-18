Уральский депутат Госдумы раскритиковал ЕР за отказ от принятия ключевых социальных законов

Валерий Гартунг очень недоволен действиями «партии власти» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Единая Россия» в ходе завершающейся осенней сессии Госдумы РФ не поддержала много актуальных и социально значимых законопроектов, которые могли улучшить жизнь россиян. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента от Челябинский области, справедливоросс Валерий Гартунг.

«Большинство инициатив „Справедливой России“ было отклонено ЕР. Правительство за два последних года не израсходовало более 5 триллионов рублей. Хотя денег собрали больше, чем потратили, жизнь людей лучше не стала, а экономика развивается очень слабо», — рассказал парламентарий газете «Известия».

В частности, по словам Гартунга, единороссы не поддержали инициативу о защите материнства и детства, систематизирующую меры поддержки разных семей, введение шкалы подоходного налога, предоставлявшей льготы малому бизнесу, и отмену транспортного налога, от которого правительство обещало отказаться при росте доходов от акцизов.

Госдума РФ 18 декабря соберется на заключительное заседание осенней сессии — уже седьмой для нынешнего седьмого созыва. По традиции итоги уходящего парламентского сезона подведет в своем выступлении спикер ГД Вячеслав Володин, а председатель правительства РФ Дмитрий Медведев лично поздравит всех депутатов нижней палаты парламента с завершением работы в 2019 году, отмечает RT.