В Кургане снова пообещали второй авиарейс в Москву

Все попытки организовать новые авиарейсы из Кургана пока заканчивались провалом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вечерний авиарейс в Москву из курганского аэропорта может появиться в марте 2020 года. Также планируется открыть авиасообщение с другими российскими городами, сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

Речь о новых рейсах шла на совещании с участием полпредм президента в УрФО Николая Цуканова, губернатора Вадима Шумкова и представителей компании «Аэрофьюлз групп» — владельца курганского аэропорта. «Курганский аэропорт откроет новый вечерний рейс из Кургана в Москву и будет способствовать расширению географии полетов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно проекту дорожной карты, с марта появится вечерний рейс в Москву, а летом — рейсы до Симферополя и Сочи. Возможно открытие авиасообщения с Санкт-Петербургом, Надымом, Новым Уренгоем и Сургутом. В «Аэрофьюлз групп» также намерены вложиться в модернизацию курганского аэропорта и ремонт здания аэровокзала.

Сейчас единственный рейс из Кургана вылетает в Москву ежедневно рано утром. Попытки организовать другие рейсы заканчивались провалом. Авиакомпания «Ямал» была готова открыть полеты из Кургана в Москву с 4 октября 2018 года, однако позже передумала. В августе Шумков попросил помощи у куратора региона, первого вице-премьера Антона Силуанова.

В 2015 году курганский аэропорт получил статус международного, планировались чартерные рейсы в Турцию и Египет. Также рассматривалась возможность создания грузового хаба для транспортировки грузов из Китая, однако пока был выполнен всего один грузовой рейс в начале 2018 года.