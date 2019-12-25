24 декабря 2019
23 декабря 2019
22 декабря 2019

Мэр их ХМАО пропиарился на необычных блюдах и стал лучшим блогером-чиновником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Белоярского района Сергей Маненков в свободное время увлекается кулинариейФото: Сергей Маненков, Instagram

Аккаунт главы Белоярского района (ХМАО) Сергея Маненкова в соцсетях признан лучшим среди югорских мэров за креативный подход к его ведению. Эту информацию «URA.RU» подтвердил сам чиновник.

Маненков рассказал, что завел Instagram два месяца назад и за это время на него уже подписалось больше двух тысяч человек. «Я стараюсь выкладывать к себе посты не только про рабочие моменты. Люди устали от политики. По выходным люблю готовить и делюсь рецептами со своими подписчиками. Раньше в нашей местной газете даже выходила отдельная рубрика «Рецепты от Петровича», — рассказал мэр.

Анализ постов Маненкова показал, что когда делится новостями о событиях в муниципалитете, они набирают в среднем 350-400 лайков, а когда выкладывает видео с приготовлением блюд, то они нравятся аудитории, которая в два раза больше. Креативную работу с аудиторией в соцсетях мэра заметили и в окружном правительстве. «На семинаре совещании, посвященном работе органов власти в соцсетях, администрация Белоярского района победила в номинации «Лучший аккаунт главы муниципального образования», — сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что после того, как аккаунт в Instagram завела губернатор ХМАО Наталья Комарова, она рекомендовала последовать этому примеру и югорским мэрам.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...