Итоги ревизии Челябинска передали силовым структурам

На коллегии КСП заслушали отчет по Челябинску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) 25 декабря утвердили итоги ревизии мэрии Челябинска. Материалы переданы в правоохранительные органы. Мэру Челябинска Наталье Котовой и спикеру гордумы Андрею Шмидту внесены соответствующие представления, передает корреспондент «URA.RU» с заседания коллегии.

С основным докладом выступил аудитор КСП Михаил Румянцев. По его словам бюджетные средства расходовали и собирали крайне неэффективно. Так, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) недобрал около миллиарда рублей с арендаторов. «Эффективность КуиЗО крайне низкая, как и связанных с ним подразделений», — заявил Румянцев. 75% закупок, проведенных управлением дорожного хозяйства (УДХ), признаны несостоявшимися. «Большинство закупок выглядят заточенными под конкретного поставщика», — отметил аудитор — При этом УДХ в рамках исполнения контракта с АО «Южуралмост«переплатили 435 млн рублей за счёт завышения объема работ».

Мэру Наталье Котовой пришлось отвечать за ошибки предшественников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отдельно затронули историю с МАУ «Горсад имени Пушкина», в отношении которого уже расследуется уголовное дело. «Учреждение превратилось в посредника между деньгами управления культуры города и частным бизнесом», — заявил Румянцев.

В числе нарушений, выявленных КСП, значится покупка управлением экологии мэрии автомобиля «Тойота Камри». «Машина покупалась в целях реализации программы оздоровления окружающей среды, но использовалась замглавы города.», — заявил Румянцев. Автомобилем пользовался теперь уже бывший вице-мэр Евгений Крехтунов.

Почти все претензии касались бывших чиновников, уже уволенных мэром Котовой, которая руководит городом с июля. Эта была самая масштабная проверка Челябинска за последние 20 лет. Ревизию инициировал губернатор Алексей Текслер. Как отметил председатель КСП Алексей Лошкин, в основном отчете больше ста листов.

В ходе проверки вскрылись материалы, которые легли в основу уголовных дел экс-мэра Евгения Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства Евгения Пашкова.