Ямальцы возмутились уборкой снега, за которую губернатор Артюхов отчитал мэра

Общественники предполагают, что у подрядчика не хватает техники Фото: «НЕтипичный Ноябрьск», VK

Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на качество уборки снега с городских улиц, называя сложившуюся ситуацию опасной. Недовольство ямальцы выражают в местных пабликах социальной сети «Вконтакте».

«Почему именно собирают горы снега вот именно при выездах на главную дорогу, ведь невозможно видеть, что едет или кто идет. Для того чтобы видеть, наполовину машине выезжать надо на проезжую часть, это уже возможно ДТП», — написал анонимный пользователь в группе «Нетипичный Ноябрьск» и закрепил к записи несколько фото. На них видно, что из снега, который с проезжей части счищала техника, образовались валы. Их пользователи и называют преградой для выезда личных машин. «Чем руководствуются те, кто эти кучи нагребает. Они же должны понимать, что создают неудобства и возможно аварийную ситуацию. Ведь сами водители?», — пишет Лена Кишкина.

Общественник Алексей Ширшов предположил, что у подрядчика, который выполняет работы, «не хватает специализированной техники и мощностей. Было раньше две фирмы, теперь одна».

В мэрии «URA.RU» сообщили, что техники у предприятия (ООО «Севердорстрой») достаточно. А снежные накопления — последствия после патрульной очистки. Половину уже вывезли, оставшееся будет убрано в ближайшее время. В планах ООО «Севердорстрой» подключить к вывозу дополнительную технику. «Еще одна проблема по снежным кучам — это зачастую наследство частников. Предприниматели при уборке территории, прилегающей к их торговым точкам, сгребают снег поближе к дороге», — отметили там.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее отчитал мэра Ноябрьска Алексея Романова за некачественную уборку снега в городе. Глава региона подчеркнул, что команда мэрии с этой задачей не справилась.

«НЕтипичный Ноябрьск», VK