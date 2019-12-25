Осужденные чиновники с «курганской Рублевки» встретят Новый год дома

Приговор чиновникам, взятым под стражу в зале суда, снова изменили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновников из Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») и предпринимательницу Милу Антропову, осужденных за земельные махинации, выпустят на свободу в ближайшее время. Суд кассационной инстанции смягчил приговор, сообщили «URA.RU» сразу несколько информированных источников.

«Отменено решение областного суда о замене условных сроков реальным лишением свободы», — рассказал один из инсайдеров. По его данным, в ближайшие дни решение кассационной инстанции доставят в Зауралье, после этого фигурантов дела отпустят на свободу. Это должно произойти до Нового года.

На сайте Седьмого кассационного суда в Челябинске сообщается, что 24 декабря действительно вынесено решение по этому делу. «Изменен обвинительный приговор», — сообщается в материалах дела. Другие подробности пока не раскрываются. В Кетовском районном и Курганском областном судах заявили «URA.RU», что официальная информация по этому делу пока не поступала.

Бывшего замглавы Кетовского района Анатолия Пиносова, экс-главу Лесниковского сельсовета Петра Кунгурова, главу Кетовского сельсовета Алексея Иванова, экс-главу Введенского сельсовета Вячеслава Кузина и Антропову признали виновными в декабре 2019 года. Расследованием занималось следственное управление СК России по региону при оперативном сопровождении ФСБ. Суд длился около двух лет. Всем, кроме Кузина (освобожден от ответственности по истечению сроков давности), назначены условные сроки.

В апреле областной суд ужесточил наказание, заменив условные сроки реальным лишением свободы. Троих фигурантов взяли под стражу в зале суда. Иванов, приговоренный к трем годам колонии-поселения, должен был самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания.