Forbes узнал, где российские олигархи проведут Новый год

Яхты уже прибыли к острову в Карибском море Фото: Aviv Ben Or/unsplash.com

Стало известно, где проведут новогодние каникулы богатейшие люди России. Топовые российские олигархи уже пришвартовали свои яхты у берегов острова Сен-Барт в Карибском море. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Среди скопления яхт были замечены судна олигарха Романа Абрамовича, а также уральских миллиардеров Дмитрия Рыболовлева (уроженец Перми, владелец футбольного клуба „Монако“ и один из основателей медицинской компании „Магнетикс“) и Виктора Рашникова (уроженец Магнитогорска, владелец Магнитогорского металлургического комбината)», — пишет издание. Его его данным, многие олигархи проведут Рождество (по католическому календарю) на острове Антигуа, а затем примут участие в праздновании Нового года с традиционными фейерверками на острове Сен-Барта. Кроме того, на острове будут проходить люксовые вечеринки. В частности, в легендарном пляжном клубе Nikki Beach выступит суперзвезда DJ Kygo.

В этом году остров Сент-Барт выглядит лучше, чем обычно. Как рассказывают местные жители, ураган, который накрыл остров, в итоге привел к апгрейду инфраструктуры.