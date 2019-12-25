Медики: решение многолетней проблемы нашлось после вопроса «URA.RU» Путину

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент ответом решил проблему, над которой профсоюзы бились годамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ответ президента России Владимира Путина на вопрос «URA.RU» о зарплатах врачей подтолкнет изменения, которых добивались на протяжении многих лет. Так профсоюз работников здравоохранения РФ отреагировал на результат ежегодной пресс-конференции главы государства и последовавшее за этим заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об изменениях закона.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин, отвечая на вопрос «URA.RU», предложил избавиться от «несправедливой дифференциации» в зарплатах главных и рядовых врачей, а также «изменить базовую ставку постоянного оклада» медработников и «сделать единый подход по всей стране». Через четыре дня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам о поправках в Трудовой кодекс, которые могут быть приняты осенью 2020 года и, в числе прочего, предполагают перераспределение полномочий по установлению уровня оплаты труда с регионального на федеральный уровень.

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Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Кузьменко признался «URA.RU», что его организация «в течение многих лет била тревогу» по поводу кадрового дефицита, а также «чрезмерной интенсификации труда медработников <…> без должной материальной оценки затраченного труда». «Именно поэтому мы считаем принципиально важными прямые поручения президента», — объяснил эксперт.

«Да, сколько это будет стоить — сегодня сказать трудно, так как на федеральном уровне еще формируются единые требования к системам оплаты труда. Суть их заключается в определении размеров базовых окладов по профессиональным квалификационным группам и их квалификационным уровням, перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера, обязательных для применения в нашей системе, и условий их установления», — объяснил профсоюзный деятель и напомнил требование президента к членам правительства проводить всю эту работу «без фокусов».

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