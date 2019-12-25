Автор Конституции РФ: нельзя запрещать президенту избираться на третий срок

Оговорку в Конституции РФ о двух сроках президентского правления подряд необходимо сохранить, считает один из авторов документа, бывший вице-премьер РФ Сергей Шахрай.
«Я здесь субъективен. Мы, авторы основного закона, исходили из того, что эта норма стране нужна», — заявил Шахрай агентству «Интерфакс», отвечая на вопрос о возможном изменении Конституции. Сейчас в 81-й статье российской Конституции указано, что одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.
По словам соавтора действующего основного закона страны, Путин уже воспользовался формулировкой о двух президентских сроках подряд. Это произошло, когда после второго срока он занял должность председателя правительства на четыре года, а после победы в президентских выборах вновь получил должность главы государства. Как утверждает Шахрай, во второй раз воспользоваться этой нормой Путину не удастся.
Ранее на встрече с парламентариями российский президент заявил, что не стоит менять основополагающие положения Конституции. Однако допустил небольшие правки. В частности, изменения могут коснуться взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти, сообщает агентство Nation News. При этом на 15-й большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря, Путин заявил, что оговорку «подряд» касательно сроков президентского правления можно было бы отменить, пишет RT.