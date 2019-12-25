В России появился новый трендовый досуг

Россияне стали больше ходить в театр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Год театра, которым в России был объявлен 2019-й, вновь пробудил интерес у зрителя к этому виду искусства. Жители российских городов от Екатеринбурга до Москвы стали чаще посещать спектакли. За один год походы в театр стали для них новым трендовым досугом.

Финальный аккордом Года театра стала фотовыставка «Год театра. Занавес!», которая открылась в московском медиацентре парка «Зарядье». В проекте были задействованы известные театральные деятели. В их числе — Сергей Безруков, Владимир Машков, Олег Меньшиков и другие. Автором выставки выступила Ольга Галактионова. В беседе с «URA.RU» она подвела итоги театрального года, отметив, что россияне стали чаще посещать спектакли.

«Люди стали больше ходить в театр, стали больше интересоваться им. Эта тенденция точно наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. Для жителей этих городов театр стал модным, трендовым досугом», — рассказала Галактионова в беседе с корреспондентом «URA.RU».

По словам автора проекта, завершающего Год театра, самое большое достижение этого года — то, что слово «театр» стало чаще звучать для широкой аудитории. «Было проведено много работы: прошла театральная олимпиада и марафон. Само по себе словосочетание „год театра“ приучало людей к такому виду проведения досуга», — поделилась своими наблюдениями Галактионова.

О важности современного театра и его деятелей рассказала и вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец. «У театра каждой эпохи есть свои герои, свои персонажи. Мы понимаем, что такое театр времен Станиславского, мы понимаем, что такое театр времен Чехова … А сегодня? Что такое театр сегодня? Что это за лица, что это за люди? И это попытка уловить театр сегодня», — заявила она.

По указу президента РФ Владимира Путина 2019 год в России был объявлен Годом театра. В рамках него прошли крупные российские и международные мероприятия, посвященные театру, в том числе, VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон, который посмотрели более семи миллионов человек. Общий бюджет Года театра составил порядка 1,5 млрд рублей.