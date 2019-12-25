Сокуров отказался приносить извинения Кадырову

Александр Сокуров назвал вопрос об извинениях перед Кадыровым оскорбительным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что не будет просить прощения у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Речь идет о споре, заочно возникшем между ними после того, как деятель культуры предложил президенту России Владимиру Путину переосмыслить присвоение звания Героя России главе Чечни и его отцу Ахмату Кадырову.

«У меня вопросов к Ахматовичу, или как вы его там назвали, нет! У меня давно нет вопросов к этой семье», — заявил Сокуров в беседе с корреспондентом издания «Кавказ. Реалии». Он также отметил, что предложение журналиста извиниться перед Кадыровым его оскорбило. При этом режиссер подчеркнул, что обращался тогда не к чеченскому лидеру, а к главе государства.

Он также прокомментировал «чеченский вопрос», отметив, что понимает данную проблему и рекомендует местным жителям самим находить ее решение. «Это их народ, их проблема. Что мы все время со стороны указываем Кавказу, как ему быть?» — заявил Сокуров.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров усомнился в обоснованности присвоения звания Героя России Кадыровым. Однако Путин не согласился с режиссером. После глава Чечни отреагировал на слова Сокурова, обвинив его в том, что он сеет раздор в обществе.

На большой пресс-конференции президент России отметил результаты работы Кадырова, похвалив его за успехи в восстановлении Грозного, и подчеркнул роль его отца. Он также отметил, что нынешнему чеченскому главе можно было бы дать и Героя труда, пишет издание «Дни.ру».