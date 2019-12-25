Николай Рыбаков заявил о желании побороться за пост главы государства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Политик Николай Рыбаков, недавно ставший лидером партии «Яблоко», заявил о готовности в будущем выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. В частности, он не исключает того, что примет участие в выборах главы государства в 2024 году.

«Я чувствую в себе силы и стержень, чтобы возглавить страну и участвовать в президентских выборах», — заявил Рыбаков в эфире программы «A-Team» на радиостанции «Эхо Москвы».

Свою сравнительно небольшую узнаваемость 41-летний «яблочник» объяснил тем, что проявляет малую активность в социальных сетях, в то время как телевизионный формат его единомышленники, реальные и потенциальные, высоко не котируют. При этом он пообещал исправиться и активизироваться — по меньшей мере, в YouTube. Последний стрим Рыбакова просмотрело около 600 человек.

Рыбаков более известен публике не как партфункционер «Яблока», а как частый участник шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1». В программе, которую ведет журналистка Ольга Скабеева и ее супруг-соведущий Евгений Попов, Рыбаков зачастую выступает на одной стороне с другими представителями либеральной оппозиции, а также с экспертами из Украины.

Ранее о намерении выдвинуться в президенты России в 2024 году заявил бизнесмен Павел Грудинин, который в прошлом году уже участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от партии КПРФ. Сейчас предприниматель также надеется на поддержку Компартии, однако коммунисты пока воздерживаются от комментариев по поводу далекоидущих планов Грудинина.