Грудинин снова собрался выдвигаться в президенты в 2024 году

Павел Грудинин подробно рассказал о своих политических амбициях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен Павел Грудинин вновь намерен побороться за пост президента России. Он публично объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на должность главы государства в 2024 году.

«Буду ли я участвовать в следующей президентской кампании? Судя по всему, буду», — цитирует Грудинина телеканал «Мир 24». Такое заявление он сделал после победы на выборах депутатов совета Ленинского городского округа Московской области: экс-кандидат в президенты выиграл кампанию в своем одномандатном избирательном округе и теперь станет местным депутатом в небольшом подмосковном муниципалитете.

Тем не менее, о политической ситуации в своем городском округе и Московской области он не говорит, а предпочитает рассуждать о ситуации в федеральной политике. Так, по его мнению, сейчас в России якобы сложилась «революционная ситуация». «Потому что низы не хотят жить в нищите и бедности, не имея перспектив и будущего», — полагает Грудинин. Идти в президенты в 2024 году Грудинин планирует от партии КПРФ, однако коммунисты пока не заявляли о том, поддерживают ли они политические амбиции предпринимателя.

Грудинин уже участвовал в президентских выборах в 2018 году. Тогда бизнесмен выдвигался на пост главы государства от партии КПРФ. На прошлогодних мартовских президентских выборах он набрал 11,77% голосов избирателей (за него в общей сложности проголосовало 8,65 миллиона россиян). Получить более высокий результат Грудинину помешали многочисленные скандалы с его иностранными счетами и активами. Это же обстоятельство помешало бизнесмену и стать депутатом Госдумы после смерти коммуниста Жореса Алферова: ЦИК отказался передавать Грудинину депутатский мандат, мотивируя это наличием у него многочисленных счетов в зарубежных банка.