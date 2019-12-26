Глава ПФР заявил, что тысячам россиян в 2019 году отказали в назначении страховой пенсии

Антон Дроздов раскрыл число российских пенсионеров, получивших отказ в начислении выплат Фото: Википедия

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в 2019 году в России 15-20 тысяч россиян получили отказ в назначении страховой пенсии.

«Если не считать досрочников, то граждан, получивших отказ в назначении страховой пенсии, немногим более одного процента. Это те, кто выходит на пенсию в обычном порядке, но им не хватает минимального стажа или минимального количества пенсионных коэффициентов. В этом случае человеку придется продолжить трудиться либо, как я уже говорил, „докупить“ недостающий стаж. В противном случае ему будет назначена социальная пенсия, а она почти всегда ниже страховой», — рассказал он в интервью «Российской газете».

Сегодня в России около 45 миллионов пенсионеров. Ежегодно право на получение пенсии получают 1,5 миллиона человек. Таким образом, в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии, исходя из слов главы ПФР, получило около 15-20 тысяч граждан.

Страховая пенсия по старости — это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости при достижении установленного законом возраста. До 2018 года право на страховую пенсию по старости имели мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет. В период 2019—2028 годов пенсионный возраст постепенно повышается до 65 лет у мужчин и 60 у женщин, напоминает «Национальная служба новостей».