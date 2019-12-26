Набиуллина отказалась отдавать Сбербанк правительству просто так

Эльвира Набиуллина хочет получить реальные деньги за Сбербанк и передать их в госбюджет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась безвозмездно передать правительству Сбербанк, который сейчас находится под контролем регулятора. Она заявила, что речь может идти только о продаже.

«Переговоры идут, решение окончательное не принято», — сказала Набиуллина в интервью «Интерфаксу».

На данный момент Центробанку принадлежит 50% плюс 1 голосующая акция Сбербанка. Источник «Ведомостей» сообщил, что ЦБ может продать акции крупнейшего банка страны по рыночной стоимости и за реальные деньги. Судя по котировкам акций на Мосбирже, акции на данный момент можно оценить в 2,8 трлн рублей.

Набиуллина в свою очередь отметила, что если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка (в прошлом году речь шла о сумме в 361,4 млрд рублей), то «логично» купить контрольный пакет у ЦБ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка. По его словам, наблюдается конфликт интересов, так как регулятор не «должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает», напоминает RT.

Для покупки Сбербанка правительству придётся использовать национальный фонд благосостояния страны (ФНБ). Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, Центральный банк перечислит прибыль, полученную от продажи Сбербанка, в государственный бюджет.Однако никто из заинтересованных сторон не назвал сумму, которую правительство через министерство финансов готово заплатить за долю ЦБ в Сбербанке, добавляет «Национальная служба новостей».