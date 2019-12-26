В правительстве объяснили, почему потратят десятки миллиардов на Ямал

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, ямал спг, забор, добыча газа
«Ямал СПГ» будет платить налоги и приносить прибыль, поэтому в него инвестирует государствоФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Государство собирается получить налог на прибыль с проекта газовой компании «Ямал СПГ» в объеме 900 млрд рублей. Таким образом министр энергетики Александр Новак объяснил, зачем правительство инвестирует в проект «Ямал СПГ» порядка 27 млрд рублей.

«Государство не останется в минусе — мы ожидаем, что налог на прибыль „Ямала СПГ“ до 2035 года составит более 900 миллиардов рублей», — пояснил Новак изданию РБК.

«Ямал СПГ» — российский частный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа, напоминает RT. Для его реализации планируется строительство завода по производству сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения, уточняет агентство Nation News. По мнению СМИ, компания получает беспрецедентную поддержку государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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