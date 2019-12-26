Руководство скандальной больницы на Ямале поймали на обмане

Подрядчику полностью оплатили работу, которая не была закончена до конца Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Ноябрьской больнице приняли и оплатили ремонт помещений медучреждения, несмотря на то, что подрядчик не до конца выполнил все работы. Членов приемочной комиссии привлекли к ответственности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Несмотря на неисполнение подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, приемочной комиссией учреждения работы приняты как соответствующие контракту и оплачены в полном объеме», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии прокуратуры, между больницей и подрядчиком в июне 2019 года было заключено два госконтракта на ремонт помещений учреждения: «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования все члены приемочной комиссии — 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности».

Там также уточнили, что главному врачу больницы Олегу Шалаеву было внесено представление, после которого была удержана сумма излишне оплаченных работ, а подрядчика обязали вернуть деньги. В отношении замглаврача, который являлся председателем приемочной комиссии, возбудили два дела по статьям КоАП РФ «Приемка выполненных работ в случае несоответствия этих работ условиям контракта».

Получить оперативный комментарий в пресс-службе больницы не удалось. Там обещали предоставить ответ позднее.

Медучреждение неоднократно попадало в скандалы. Возле больницы на одиночный пикет выходила местная жительница, заявившая, что ей не оказывают должного лечения. После этих событий неизвестные начали собирать подписи за отставку главврача городской больницы Олега Шалаева. Учреждение также проверял Росздравнадзор, после чего были оштрафованы должностные лица.