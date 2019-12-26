Курганский суд разрешил прослушивать всех людей по имени Роман в России

Курганские спецслужбы получили разрешение на прослушивание телефонов, принадлежащих Романам на 90 суток Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После рассекречивания оперативных документов стало известно о постановлениях Курганского областного суда, которые разрешают прослушивать всех россиян по имени Роман. Информацию «URA.RU» рассказал житель Кургана Роман Худоконенко.

«Разрешить… проведение оперативно-розыскных мероприятий „Снятие информации с технических каналов связи“… „Прослушивание телефонных переговоров“ в отношении гр. по имени Роман с применением любых средств связи, в том числе с абонентского номера… сроком на 90 суток», — говорится в постановлениях суда, выданных УМВД России по Курганской области в период с 2013 по 2015 годы.

«Получается под прослушку мог попасть любой Роман. А таких постановлений судьями было подписано 9 штук», — уточнил Худоконенко. Он пояснил, что документы обнаружены в ходе судебного разбирательства, но доказательства к ним не прилагались. «В суде выяснилось, что двух дисков, в нарушение всех норм признанными доказательствами, на самом деле не существует, конверты пустые», — сказал Худоконенко.

Предприниматели Роман Худоконенко и Ирина Никитина, которые оказывают юридические консультации бизнесу, судятся пятый год. Ранее их обвиняли в незаконном обналичивании 300 млн рублей, затем эти обвинения сняли. Год назад Курганский городской суд оправдал обвиняемых по всем статьям. Но после обжалования приговора в областном суде дело отправили на новое рассмотрение.

В пресс-службе областного УМВД оперативные комментарии «URA.RU» получить не удалось. В ведомстве пообещали дать разъяснения позднее.