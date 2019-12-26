Команда губернатора спасет мэра Екатеринбурга от прокуратуры

Вице-губернатор Сергей Зырянов лично занялся вопросом подготовки поправок в постановление Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Свердловской области внесет поправки в постановление об условиях нестационарной торговли, из-за которого главе города Александру Высокинскому может грозить административное взыскание. Как стало известно «URA.RU», это стало результатом договоренностей между Высокинским и вице-губернатором Сергеем Зыряновым.

«Мэр обратился за помощью к Зырянову, попросил его отложить заключение договоров на аренду мест [под киоски] еще на полгода, до июля, чтобы дума приняла документ в весенней сессии. Этот вопрос уже согласовали с губернатором [Евгением Куйвашевым]», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. По его словам, свердловский кабмин может внести изменения в мартовское постановление до конца года.

Кроме того, по словам источника «URA.RU», властям удалось договориться с силовиками по поводу проверки в мэрии, связанной непринятием документа в срок.

Как писало «URA.RU», мэрия Екатеринбурга не смогла договориться с депутатами гордумы о проведении внеочередного заседания до конца года, на котором депутаты должны были принять положение об условиях нестационарной торговли, внесенное в представительном органе 11 декабря. Ожидалось, что в начале следующего года прокуратура проведет в мэрии проверку, чтобы выяснить причины непринятия положения.

Мэру Екатеринбурга, таким образом, грозила бы административная ответственность, которую его оппоненты в думе, по информации «URA.RU» готовились использовать для отставки главы города: два административных взыскания являются основанием для дисквалификации мэра.