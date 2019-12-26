Обвиняемый в хищении 130 млн рублей при строительстве пермского зоопарка не смог попасть домой

Пермский краевой суд оставил Дмитрия Левинского в СИЗО Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-глава Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский, обвиняемый в хищении 130 миллионов рублей при строительстве зоопарка, останется в СИЗО до 16 февраля. Краевой суд рассмотрел его апелляционную жалобу и оставил решение Свердловского районного суда, арестовавшего экс-чиновника, без удовлетворения.

«Судебный акт оставлен без изменения», — сказано в картотеке уголовных дел Пермского краевого суда. Там 25 декабря рассмотрели апелляционную жалобу Левинского на избрание в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении Левинского и руководителя проекта компании «РЖД Строй» Ильи Козырева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Их обвиняют в хищении почти 130 миллионов рублей при строительстве пермского зоопарка.

«URA.RU» рассказывало, что при избрании меры пресечения Левинскому он заявил, что следствие предлагало ему сделку — сдать своих руководителей. При этом показания в отношении Левинского дал Козырев. Также в отношении Левинского следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Предположительно, оно связано со сносом гаражей в микрорайоне «Разгуляй» под строительство новой сцены пермского театра оперы и балета.