Обвиняемые в изнасиловании экс-дознавательницы из Уфы отправятся в колонию и заплатят штраф

Трое бывших сотрудников полиции получили от шести до семи лет лишения свободы за изнасилование дознавательницы. Такое решение 26 декабря вынес Кировский суд Уфы.
«Павла Яромчука осудить на шесть лет, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева — на семь лет», — приводит ТАСС выдержку из приговора. Также суд постановил взыскать с бывших полицейских три миллиона рублей в пользу пострадавшей.
23-летняя девушка, которая работала дознавателем в одном из отделений полиции Уфы, подверглась насилию со стороны начальства в октябре 2018 года. После рабочего дня девушку пригласил к себе в кабинет ее руководитель, чтобы выпить вместе с коллегами. Дознавательница присоединилась к празднованию, однако после мужчины стали проявлять интерес к девушке, после чего ударили ее, сорвали одежду и изнасиловали.
Все участники преступления были уволены из органов и заключены под стражу, однако позже их отпустили под домашний арест. Полицейские отказались признать свою вину, напоминает RT. Сама потерпевшая также была уволена за то, что участвовала в распитии спиртного в отделении полиции. Экс-дознавательница требовала от своих сослуживцев 100 миллионов компенсации за моральный ущерб.