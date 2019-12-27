Ямальцам дали противоречивый прогноз погоды на Новый год

31 декабря столбики термометров покажут одно из двух: -15 или -30 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямал идет резкое потепление. В новогоднюю ночь ямальцам не стоит ожидать сильных морозов. Об этом «URA.RU» рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Была зафиксирована самая низкая декабрьская температура. В Красноселькупском районе было — 41. Однако сейчас к Ямалу подходит глубокий циклон. Может потеплеть вплоть до -15 градусов. Пока прогноз вот таким образом складывается, но все может измениться», — отметили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, такой температурный режим может установиться на территории всего округа. На 31 декабря ожидаются 15 градусов холода и сильный ветер до 10 метров в секунду.

В ведомстве для «URA.RU» отметили, ситуация может измениться кардинально. Если в ближайшие дни циклон отправится севернее и заденет холодный воздух, на западе округа столбики термометра покажут -30, на востоке температура может опуститься до -50 градусов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды по Москве и уральским регионам на Новый год.