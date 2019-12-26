Власти Прикамья объяснили, зачем региону нужно в два раза больше студентов-иностранцев

Экспорт в Прикамье планируют увеличить за счет иностранных студентов, IT-услуг и туризма Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Улучшить экономическое состояние региона власти Пермского края намерены с помощью иностранных студентов. В министерстве экономического развития Прикамья рассказали «URA.RU», что экспорт региональных услуг будет увеличен за счет двукратного роста числа приезжих студентов к 2024 году.

«Определены самые перспективные отрасли для Пермского края. Строится кампус для иностранных студентов площадью 14 гектаров на шесть тысяч студентов (половина из которых — иностранцы). Реализация проекта даст 100%-й прирост по экспорту образовательных услуг», — рассказали в пресс-службе министерства. Также к приоритетным направлениям там отнесли сферу туризма (строительство отелей международного уровня, конгресс-холла и развитие горнолыжных комплексов) и сферу IT-услуг.

При реализации нацпроектов краевые власти планируют увеличить количество экспортеров среди малых и средних предпринимателей. «Для выхода на зарубежные рынки потенциальным экспортерам оказываются услуги продвижения по каналам электронной торговли, через субсидии на сертификацию товаров под требования зарубежных рынков, через новую цифровую платформу регионального центра поддержки экспорта», — пояснили в министерстве.

Краевой минпромторг в 2020 году также планирует увеличить поддержку предпринимателей, занимающихся электронной торговлей. Там пояснили, что при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» решили больше внимания уделять предпринимательским трендам.