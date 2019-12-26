«Корпорация развития Пермского края» судится со Сбербанком из-за свердловского застройщика

КРПК требует у Сбербанка разблокировать счета ООО «СК Высотка», чтобы получить 8,5 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Корпорация развития Пермского края» (КРПК) пытается оспорить бездействие Сбербанка России в суде. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе краевого минстроя, пояснив, что таким образом КРПК пытается получить более восьми миллионов рублей от застройщика «СК Высотка», счета которого открыты в Сбербанке.

«Предъявлено исковое заявление КРПК о бездействии Сбербанка по снятию ареста с расчетного счета и обращении взыскания на денежные средства на основании постановления судебного пристава», — сообщили «URA.RU» в минстрое. Там пояснили, что должником является свердловская компания «СК Высотка», которая в 2016 году возвела в Березниках пять домов 16-го квартала ЖК «Любимов».

После окончания строительства КРПК отказалось принять дома, потребовав от «СК Высотка» устранить ряд недостатков. Застройщик с требованиями не согласился, и представители КРПК обратились в суд. Пермский арбитраж иск удовлетворил и потребовал взыскать с ООО «СК Высотка» 8,5 миллиона рублей. В минстрое пояснили, что после этого обратились к приставам о принудительном взыскании средств, но постановление ФССП до сих пор не исполнено из-за ареста на счетах компании, которые открыты в Сбербанке.

«URA.RU» направило запрос в ПАО «Сбербанк России» с просьбой прокомментировать ситуацию.