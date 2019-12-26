Доказана непричастность «Бука» к крушению малайзийского Boeing в Донбассе

Версия того, что малайзийский Boeing был сбит ракетой «Бук», неправдива, так как взрыв произошел в середине фюзеляжа, после чего самолет начал падать. К таким выводам пришел независимый технический эксперт Юрий Антипов.
По данным эксперта, в момент ударов осколков по кабине самолета Boeing уже падал вниз. Это Антипов аргументирует положением датчика-флюгера, который определяет положение самолета относительно набегающего потока воздуха. «Флюгарка в момент ее повреждения осколком занимала не горизонтальное положение, а положение, при котором нос самолета уже был устремлен вниз», — объясняет эксперт в материале для издания «Новые известия».
Таким образом, по версии Антипова, сначала был взрыв в салоне самолета, после чего он накренился вниз. Спустя пару секунд после первого взрыва самолет начал падать. К этому моменту оторванная носовая часть Boeing изменила свое положение и устремилась к земле. Также эксперт отметил, что никакого взрыва чувствительные микрофоны пилотов не зафиксировали, потому что к его моменту в самой кабине запись сигналов от микрофонов из-за обрыва кабеля связи уже прекратилась.
Малайзийский Boeing МН17 был сбит над территорией Донбасса в июле 2014 года, в результате крушения погибли 298 человек. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой российского комплекса «Бук», напоминает «Национальная служба новостей». В декабре власти Нидерландов официально обратились к Москве с просьбой помочь в расследовании дела о крушении малайзийского Boeing 777 на востоке Украины.