СМИ назвали причину ухода Мясникова из «Уральских пельменей» на СТС

Вячеслав Мясников растерялся, отвечая на вопрос о своем уходе с СТС Фото: профиль Вячеслава Мясникова в Instagram/@miasnikov.s

Причиной увольнения участника шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова стал его конфликт с продюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым, сообщают СМИ. В разговоре с «URA.RU» сам Вячеслав Мясников не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Как пишет «Влад тайм», для повышения рейтинга канала Муругов якобы требовал от Мясникова петь более пошлые песни. На протяжении некоторого времени Мясников отказывался это делать, в результате чего был уволен Муруговым с СТС. По данным издания, теперь на роль запевалы согласился комик Иван Абрамов.

«Мне Вячеслав [Муругов] об этом ничего не говорил, поэтому я не знаю. И я не знаю, есть конфликт на самом деле или нет, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — заявил «URA.RU» Вячеслав Мясников, отметив, что лучше об этом сможет рассказать его помощник. Однако на момент написания новости получить комментарии помощника Вячеслава Мясникова, Вячеслава Муругова и его представителей «URA.RU» не удалось.

Ранее Вячеслав Мясников высмеял слухи о прощальном туре «Уральских пельменей».