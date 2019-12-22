Мясников из «Уральских пельменей» отреагировал на слухи о прощальном туре

Нынешний тур «Уральских пельменей» можно назвать прощальным, поскольку на своих концертах юмористы готовы всех простить. Об этом в соцсети Instagram высказался участник коллектива Вячеслав Мясников. Таким образом он высмеял слухи о коллективе в СМИ.
«Он [тур] — прощальный. Мы всех прощаем, приходите и убедитесь», — написал Вячеслав Мясников в своем профиле. Также юморист напомнил о прошедших в декабре концертах «Уральских пельменей» и анонсировал первое выступление коллектива в новом году, которое состоится в январе в Сочи.
Слухи о прощальном туре «Уральских пельменей» могли возникнуть на фоне конфликта участниковс экс-директором коллектива Сергеем Нетиевским, который длится с 2015 года. Эту информацию ранее опроверг действующий глава Сергей Исаев. По его словам, никакого прощального тура в ближайшие годы не планируется.