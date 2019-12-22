21 декабря 2019

Мясников из «Уральских пельменей» отреагировал на слухи о прощальном туре

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Вячеслав Мясников в своеобразной форме развеял слухи об «Уральских пельменях»Фото: профиль Вячеслава Мясникова в Instagram/@miasnikov.s
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Раскол в «Уральских пельменях»

Нынешний тур «Уральских пельменей» можно назвать прощальным, поскольку на своих концертах юмористы готовы всех простить. Об этом в соцсети Instagram высказался участник коллектива Вячеслав Мясников. Таким образом он высмеял слухи о коллективе в СМИ.

«Он [тур] — прощальный. Мы всех прощаем, приходите и убедитесь», — написал Вячеслав Мясников в своем профиле. Также юморист напомнил о прошедших в декабре концертах «Уральских пельменей» и анонсировал первое выступление коллектива в новом году, которое состоится в январе в Сочи.

Слухи о прощальном туре «Уральских пельменей» могли возникнуть на фоне конфликта участников с экс-директором коллектива Сергеем Нетиевским, который длится с 2015 года. Эту информацию ранее опроверг действующий глава Сергей Исаев. По его словам, никакого прощального тура в ближайшие годы не планируется.

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Заголовок в газету. Руководитель прощального тура опроверг информацию о том, что тур ваших пельменей не прощальный, он прощальный. Мы всех прощаем, приходите и убедитесь. До конца прощения осталось 3 концерта!!! . --------------------' Краснодар, Севастополь и Симферополь!!!! ------------- Также руководитель прощального тура опроверг информацию о руководителе уральских пельменей о том, что он руководитель. Он не руководитель. 20 декабря – Краснодар, ДКЖД 21 декабря – Севастополь, КИЦ 22 декабря – Симферополь, ДКП 8 января – Сочи, КЗ Роза Холл --------- #краснодар #симферополь #севастополь #уральскиепельмени

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

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