26 декабря 2019

В России 1,5 миллиона машин оснащены подушками-убийцами

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., подушка безопасности, дтп, авария
Дефектные подушки установлены в 1,5 млн автомобилейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России 1,5 миллиона автомобилей оснащены подушками безопасности, опасными для жизни водителей и пассажиров. Об этом сообщили в Росстандарте.

«Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Тakata установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России», — заявил газете «Известия» заместитель главы ведомства Алексей Кулешов. По словам представителя Росстандарта, за последние годы ведомство согласовало отзывные программы для автомобилей пяти брендов Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW, вышедших в период с 2000 по 2014 год.

Проблема подушек Takata связана с блоком газогенератора. Даже в случае небольшой аварии есть вероятность, что он взорвется. В этом случае металлические осколки от генератора превратятся в шрапнель.

В России такие подушки не приводили к гибели людей, однако в мире такие случаи были. Как уточнили в Росстандарте, риски, связанные с этими подушками, велики, и поэтому водителям необходимо проверить, попадает ли их автомобиль в отзывную кампанию.

Свою машину можно проверить на сайте Росстандарта или автопроизводителя. Как рассказал представитель компании Toyota, работы по замене газогенератора проходят быстро, в течение 1-2 часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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